Aprilia, nuove porte e reti al campo di calcio nel parco Don Angelo: il gesto di Giordana Angi

Il parco Don Angelo di Aprilia ha un nuovo campetto da calcio a 5 grazie a Giordana Angi. La cantautrice di Aprilia ha acquistato nuove porte e reti e le ha donate al comitato di quartiere che ha pensato ad installarle. A raccontarlo è lei stessa scrivendolo in un post pubblicato sui social e raccogliendo subito i consensi della comunità apriliana:

“Mi ero detta che non avrei diffuso questa notizia in merito a questo mio gesto ma poi stamattina passandoci davanti ho proprio sentito una gioia incontenibile che sento di condividere con voi. Al parco “Don Angelo” di Aprilia finalmente c’è di nuovo un campetto da calcio a 5 utilizzabile gratuitamente con le porte nuove e reti nuove. Avrei sognato da piccola di avere un campetto dove andare a giocare gratuitamente e l’idea di poter dare qualcosa ai ragazzi della mia zona mi riempie il cuore. Ora daje, giochiamo, sono pronta, mi rimetto gli scarpini 🤪 Grazie soprattutto al comitato per il lavoro incredibile di questi giorni nell’ installare le porte nuove!! Gruppo stupendo ❤️”