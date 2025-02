Due brani scritti (anche) da Manuel Finotti e Laura Di Lenola in gara a Sanremo

LATINA – Seconda canzone, nella seconda serata del Festival di Sanremo, oggi 12 febbraio, per l’autore pontino Manuel Finotti. Inizia la sfida tra i quattro giovani artisti che sono arrivati in finale nella categoria Nuove Proposte e tra questi c’è Andrea Settembre sul palco con il brano Vertebre, una canzone scritta proprio con Finotti che è anche il suo producer e con l’artista pontina Laura Di Lenola. In un post l’artista ha raccontato in un post com’è nata la produzione del brano: “Con un @andreasettembre selvatico a sorvegliare il processo dal divano”.

Finotti è anche tra gli autori del brano “Anemae Core” di Serena Brancale che si è esibita tra i big nella prima serata della kermesse canora. Il suo debutto come autore al Festival di Sanremo era stato con il brano “Come mia madre” scritto con la cantante di Aprilia Giordana Angi.

Quanto al brano che si potrà ascoltare stasera sul palco di Sanremo, è già il più virale su TikTok tra brani in gara tra le Nuove proposte e nel solo giorno di uscita ha superato i 100.000 streaming su Spotify. Settembre si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando alla diciassettesima edizione di X Factor.