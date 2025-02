Operazione antimafia, otto arresti in corso tra Aprilia e Latina

LATINA – E’ in corso questa mattina un’operazione antimafia nei confronti di un’organizzazione criminale con attività ad Aprilia e Latina. In azione i carabinieri del Comando Provinciale i Latina, del Centro Operativo DIA di Roma e della Questura di Latina. In fase di esecuzione la misura cautelare personale emessa dalla D.D.A. di Roma nei confronti di 8 persone, 6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, e il sequestro di 2 società che operano nel settore della distribuzione alimentare e dei materiali plastici.

I dettagli verranno diffusi in mattinata