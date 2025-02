Fondi, braccianti non in regola trovati in baracche fatiscenti

FONDI – Il rafforzamento dei controlli per il contrasto dell’immigrazione irregolare e del suo sfruttamento, seguito alla tragica vicenda di Satnam Singh, ha portato mercoledì gli agenti dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Fondi, con la collaborazione della Polizia Locale e dell’Ispettorato del Lavoro, a ispezionare alcune aziende agricole e aree degradate dove trovano alloggio di fortuna i braccianti.

Durante i controlli, cittadini stranieri impiegati nel lavoro dei campi, sono stati trovati in una baracca fatiscente costruita abusivamente su un lotto di terreno preso in locazione da un cittadino di Fondi nei cui confronti sono ora in corso ulteriori verifiche. Nelle adiacenze della struttura sono stati trovati inoltre sacchi di concime non conservati secondo le normative e in un’area incolta veniva gettata la spazzatura e gli scarti di lavorazione agricola, compreso materiale non biodegradabile che ha portato al sequestro della superficie. Per l’impresa lavoravano sei cittadini indiani, di cui uno non è risultato in regola con il permesso di soggiorno e l’ ingresso sul territorio nazionale, mentre gli altri cinque erano muniti di nulla osta rilasciato per motivi di lavoro da altre Prefetture d’Italia, ma non ancora in regola, poiché non perfezionato dai datori di lavoro, presumibilmente fittizi, l’ultimo passaggio che consente il rilascio del titolo.

Sequestrato anche un furgone utilizzato per il trasporto quotidiano dei prodotti agricoli che era sprovvisto di revisione e assicurazione obbligatoria.