Coltellate ai pub, il video della banda che attacca

LATINA – Sono stati arrestati questa mattina dalla squadra Mobile della Questura i tre ragazzi di Latina considerati gli autori del ferimento di tre giovani avvenuto a novembre nella zona dei Pub. Una violenta aggressione preceduta da uno scontro avvenuto nella zona del Colosseo tra due gruppi di ragazzi rivali, che ha rischiato di finire in tragedia per il ferimento gravissimo di un 16enne. Nel video diffuso dalla Questura di Latina il momento in cui i ragazzi, di cui alcuni armati di coltello, preparano l’azione che avverrà in Via Neghelli.