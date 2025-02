“Heaven or not”, il cortometraggio girato a Latina con Francesco Salvi

LATINA – Si sono svolte nelle settimane scorse in terra pontina le riprese del film “Heaven or Not”, opera prima della regista Esmeralda Spadea, che ne firma anche la sceneggiatura. Protagonista d’eccezione Francesco Salvi, artista poliedrico dalla lunga carriera artistica, tra televisione, cinema e musica. L’attore, in questa opera prodotta dalla Mirari Vos Srl di Mario Malmignati, compie un viaggio introspettivo alla ricerca del Paradiso, regalando al pubblico una performance degna di nota. Come sempre, a supportare la produzione la Latina Film Commission e il suo direttore Rino Piccolo.

Le riprese hanno toccato diverse location del capoluogo, tra tutte Villa Jalè, un’abitazione privata a Via Isonzo e lo storico locale Twenty Four – 24MilaBaci di Rino Polverino, con una breve incursione anche a Sabaudia, presso l’Hotel Oasi di Kufra. Ma di Latina sono tanti i professionisti che hanno lavorato al corto. Insieme agli attori del cast Francesco Salvi, Esmeralda Spadea, Alessandra Gianotti, Daniele Ferrari e Antonella Salvucci, gli interpreti pontini Marco Lungo, Roberto Manauzzi e Clarice Bono. Ma non solo: all’opera prima di Spadea hanno collaborato altre professionalità pontine; la società di produzione Medea Productions, l’affermato scenografo Maurizio Carraro, Monia Marrocco in qualità di segretaria di edizione, Enrico De Divitiis alle luci, Isabella Feudo come aiuto scenografa, Alessandro Campagna nel reparto cinepresa e l’esperto Tonino Mirabella quale fotografo di scena.

“Al corto ha lavorato un gruppo di professionisti di Latina molto ampio, segno che nel tempo siamo riusciti a costruire una squadra di lavoro, nelle diverse aree produttive e artistiche, solida e competente, in grado perfettamente di supportare le produzioni nazionali e internazionali che giungono nella nostra provincia per realizzare i loro progetti filmici, televisivi, pubblicitari e musicali. Un gruppo di lavoro che cresce sempre di più, con nomi che oramai sono affermati in campo nazionale e che godono della stima e della fiducia degli addetti ai lavori. Sono felice di questo risultato e sono certo che si possa fare ancora di più per valorizzare le nostre eccellenze e i nostri talenti. Il cinema è industria e muove ingenti somme di denaro tra servizi e professionalità, apportando notevoli benefici al tessuto socio-economico della nostra provincia. Questo oramai è certo e via via lo stanno sperimentando non solo i Comuni coinvolti nelle riprese, ma soprattutto le aziende e i professionisti della nostra provincia. E lo sperimenteremo ancor di più in questo anno: per via del Giubileo, dei cantieri aperti e degli enormi flussi di turisti e pellegrini che stanno invadendo la capitale, molte produzioni si stanno spostando nella nostra provincia, con progetti importanti artisticamente e finanziariamente. Ragion per cui auspico il pieno sodalizio a livello locale e regionale, affinché si possa consolidare il ruolo della Latina Film Commission e l’apporto che la stessa offre alle produzioni, con tutto ciò che ne consegue a livello di benefici per il nostro territorio in fatto di indotto economico e occupazione”, il commento del direttore Rino Piccolo.