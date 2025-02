Il Latina Calcio 1932 affronta il Team Altamura dell’ex allenatore Di Donato

LATINA – Il Latina si appresta ad affrontare la prima storica sfida in terra pugliese contro il Team Altamura. L’unico precedente risale alla gara di andata, trattandosi per i biancorossi della prima stagione in assoluto in Serie C.

Sabato 1° marzo, allo stadio Tonino D’Angelo, il fischio d’inizio è in programma alle 15 contro la squadra guidata dall’ex allenatore Daniele Di Donato.

Mister Boscaglia ha recuperato tutti: “E’ stata una buona settimana, stiamo bene e vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto sabato”.