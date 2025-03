Pallamano femminile A1, Adattiva Pontinia batte Casalgrande e vola in semifinale contro il Salerno

(ph Mirko Lauretti)

PONTINIA – L’Adattiva Pontinia si qualifica alle semifinali di Coppa Italia e giocherà oggi (sabato) alle ore 14:00 contro il Salerno. La squadra guidata da coach Nikola Manojlovic, nella sfida dei quarti di finale giocata davanti al pubblico del Play All di Riccione, ha superato il Casalgrande Padana 32-24 al termine di un match giocato ad alta intensità contro un avversario che ha potuto impensierire il Pontinia solo in alcuni momenti. La squadra di coach Nikola Manojlovic, che nel campionato di pallamano di serie A1 femminile è attualmente in seconda posizione con due lunghezze di distacco dalla capolista Erice, si presentava a questo appuntamento forte delle 12 vittorie consecutive in campionato.

«Siamo felici per questa vittoria, era importante partire con il piede giusto in questa competizione che già dalla prossima sfida diventerà sempre più difficile – spiega Eleonora Colloredo del Pontinia, votata Mvp del quarto di finale – ora proviamo a recuperare le energie per farci trovare pronte alla prossima sfida».

Con il Casalgrande Padana il Pontinia parte molto forte (8-3) e si prende subito un margine di vantaggio importante: Colloredo è sempre puntuale e le pontine crescono fino al 13-6, nel momento migliore di Podda e compagne il Casalgrande Padana riesce a ricucire lo svantaggio piazzando un break di 1-4 (14-10). Coach Manojlovic riorganizza le idee alle sue giocatrici e il Pontinia torna a spingere fino al 18-11 con cui le squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo. Al ritorno in campo il Pontinia continua a macinare gioco e prende il largo con il 25-11, poi entrambe le squadre danno spazio alle giocatrici più giovani per concludere un match che va in archivio con il 32-24 finale.

L’Adattiva Pontinia, trascinata dalla bomber Eleonora Colloredo, in campionato è anche la squadra con il miglior attacco di tutta la serie A1 con 602 gol per una media di 33,4 reti a partita, un valore confermato anche alle Finals di Coppa Italia.

Il Salerno, prossimo avversario del Pontinia, nel quarto di finale giocato giovedì ha sconfitto 23-21 il Securfox Ariosto al termine di una sfida che, per lunghi tratti, è apparsa anche abbastanza combattuta poi nel finale è venuta fuori l’esperienza e la qualità delle salernitane. Nell’altra parte del tabellone invece l’Erice ha superato agevolmente il Leno (38-12) e giocherà la semifinale con la vincente della sfida tra Cassano Magnago e Bressanone.

Le Finals 2025 di Coppa Italia sono trasmesse e raccontate in streaming e in televisione sulla piattaforma PallamanoTV e sul canale YouTube della Figh che trasmette integralmente tutta le gare fino alle finali del 2 marzo, con telecronaca e interviste pre e post gara. Il 2 marzo, giorno in cui verrà assegnato il titolo è in programma anche la diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su NOW.

ADATTIVA PONTINIA – CASALGRANDE PADANA 32-24 (18-11 p.t.)

ADATTIVA PONTINIA: Sitzia, Podda 5, Lauretti, Colloredo 8, Manojlovic 5, Peppe, Apuzzo, D’Ambrosio 3, Stefanelli 2, Giardino, Radovic 3, Gomez 3, Piantini, Crosta 3. All. Manojlovic.

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 1, Iyamu 4, Furlanetto 4, Niccolai 3, S. Artoni 1, Rondoni 1, Bonacini, A. Artoni 2, Orlandi 1, Giovannini 4, Folli 2, Bacchi 1, Cosentino, Galletti. All. Barani

Arbitri: Simone Prandi e Stefano Pipitone

Comm.: Dario Fabbian e Giovanni Cropanise