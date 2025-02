Il Latina ritrova la vittoria al Francioni: 1-0 alla Cavese

LATINA – Il Latina ritrova la vittoria allo stadio Francioni e batte 1-0 la Cavese agganciandola in classifica. Un goal di Mastroianni a tre minuti dal fischio d’inizio dà la carica alla squadra che può tirare un primo sospiro di sollievo dopo le tre sconfitte consecutive contro Messina, Avellino e Foggia. Per mister Boscaglia che a fine match in sala stampa ha analizzato la partita: “Tosta, tra le migliori giocate fino a oggi”, ha sottolineato.

Allo stadio per assistere all’importante match sono arrivati 1853 spettatori.