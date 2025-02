A Gaeta laboratori creativi e giochi per la Giornata dei calzini spaiati

GAETA – Sabato 8 febbraio, in piazza Vincent Capodanno, a Gaeta, sarà celebrata la giornata dei calzini spaiati, un modo simpatico e colorato per diffondere i valori dell’amicizia e della diversità. Nata da un’idea di una maestra friulana, più di dieci anni fa, l’iniziativa ha un significato sociale: invita al rispetto reciproco e fa della diversità un valore: la giornata dei calzini spaiati è un modo per non sentirsi esclusi e lontani. «Indossare due calzini diversi – commenta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Gaeta, Gianna Conte – rappresenta un modo per riaffermare che ognuno di noi è unico e che la diversità, qualunque forma abbia, non modifica la nostra appartenenza a una grande comunità».

L’ iniziativa gaetana, che prevede laboratori creativi e giochi, tutto all’ insegna del divertimento è gratuita si svolgerà sabato dalle 10 alle 12 e sarà curata dall’associazione Ricreativa “Divertiamoci”, di Rossella Candido, con il patrocinio della Città di Gaeta e la preziosa collaborazione dei ragazzi della “Fondazione Don Cosimino Fronzuto-ONLUS, Associazione “Il cielo è di tutti”, Associazione Liberautismo, Cooperativa La Valle, Cooperativa Altri Colori Mondi Possibili. In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Biblioteca Salvatore Mignano di Gaeta. L’evento è gratuito. Per info e prenotazioni: Associazione Divertiamoci – Via Indipendenza, 203 – tel. (Rossella) 3271035240