Il Latina si prepara alla trasferta di Giugliano

LATINA – Mister Boscaglia in sala stampa, alla vigilia della ventisettesima gara di Serie C che vedrà il Latina Calcio 1932 in casa del Giugliano, ha presentato la sfida. nessuna sottovalutazione dell’avversario, ma anche la consapevolezza di aver lavorato bene spinti anche dal buon umore dopo l’ultima vittoria in casa contro la Cavese.

“L’umore è ottimo naturalmente – ha detto il tecnico – le vittorie servono non solo per la classifica, ma anche per il morale dei ragazzi, perché comunque venivamo da un periodo un po’ buio, tre sconfitte di fila dopo tre vittorie. E’ stata una partita importante dal punto di vista agonistico, siamo stati premiati per quello che comunque abbiamo prodotto in campo, per il sacrificio, ed è normale che quando si vince la settimana sia un po’ diversa. La si affronta con più serenità, ma non troppa perché sappiamo che domani è una partita difficilissima. Abbiamo davanti una squadra abituata a questa categoria, con giocatori interessanti, che gioca, e che sa quello che vuole. Anche noi però abbiamo le nostre armi e quella di domani è una partita molto molto importante dalla quale vogliamo uscire con una prestazione importante e con punti importanti”

Boscaglia ha detto che non sono ancora recuperati Zuppel e Crecco e che hanno avuto problemi in allenamento Ciko e Ciciretti.