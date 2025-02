Incidente mortale in via Cavour, tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito

LATINA – E’ indagata per omicidio stradale aggravato dallo stato di ubriachezza la 49enne ucraina che il 15 novembre scorso in Via Cavour in pieno centro cittadino investì Marco Ialleni. Il meccanico, conosciutissimo a Latina, si è spento ieri mattina pochi giorni dopo aver compiuto nel letto della Rianimazione dell’ospedale Goretti il suo 62esimo compleanno. Quel giorno, Ialleni, come faceva sempre andava al lavoro a piedi con il suo cane quando la Nissan Micra guidata dalla donna lo ha letteralmente catapultato ad alcuni metri di distanza. Erano apparse subito gravissime le lezioni riportate battendo la testa sulla soglia del marciapiede. Nell’immediatezza, la conducente dell’auto aveva dichiarato di non averlo visto abbagliata da sole del mattino, ma poi era risultata fortemente positiva all’alcol test. Erano e 8 di mattina e il tasso alcolemico risultato dagli esami era cinque volte superiore al consentito, il più alto mai rilevato in un incidente dagli agenti della polizia Locale che hanno svolto le indagini.

La salma non è ancora stata restituita ai familiari. Si attendono le decisioni del magistrato sugli accertamenti da eseguire sul corpo.