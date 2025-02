Obiettivi professionali da applicare allo smartphone: l’impresa di tre giovani di Latina

LATINA – Obiettivi o filtri di piccole dimensioni, ma alta tecnologia, da applicare al proprio smartphone per farne una potente macchina fotografica professionale, capace di fotografare uccelli in volo, paesaggi complessi o magari filmare azioni su un campo da calcio. E’ il prodotto in cui si sono cimentati tre giovani di Latina, che hanno conquistato già una fetta di mercato. Per la start up fondata dai tre cervelli (non in fuga), la consacrazione è arrivata oltreoceano, al CES di Las Vegas, l’International Consumer Electronics Show, la più grande fiera al mondo per la Tecnologia di consumo dove a gennaio Giosuè Salomone, Salvatore De Angelis e Mattia Marvardi hanno presentato i prodotti di Reeflex. Un piccolo gruppo dirigenziale che si avvale anche dell’opera di tre dipendenti.

“La particolarità dei nostri accessori è che permettono ad un utente professionista, o anche amatore, di realizzare contenuti professionali semplicemente utilizzando il proprio smartphone. Quindi grazie all’aggiunta di lenti ottiche che permettono di avere focali diverse, grazie all’uso di obiettivi fotografici che permettono di gestire la luce in modo professionale, si possono ottenere risultati paragonabili a quelli di un’attrezzatura tradizionale”, spiega Mattia Marvardi, designer del prodotto.

Qual è il vostro background, che studi avete fatto e come vi è venuta questa passione?

Il nostro background diciamo è abbastanza tecnico con un accento creativo. I miei due soci, Giosuè e Salvatore, sono due ingegneri. In particolar modo Salvatore è un ingegnere che ha un Phd (dottorato di ricerca, ndr), si occupa di fisica ed è il core tecnico della parte ottica. Giosuè invece è un ingegnere che si occupa di sviluppare il business, di creare nuove opportunità e quindi anche di marketing e sviluppo della community, che è un aspetto fondamentale per qualsiasi tipo di business ed è l’energia che ci muove che ci e che ci spinge verso nuovi obiettivi. Poi ci sono io che mi occupo di design del prodotto e quindi vado a dare forma ai nostri accessori.

Siete popolari soprattutto fra gli Youtuber

Sì diciamo che YouTube è popolato di video di Reeflex, di persone che ne parlano, di utenti che sono entusiasti di avere un’attrezzatura così pratica leggera e portatile perché anche quando sono in viaggio riescono a realizzare contenuti professionali di livello in modo comodo.

C’è anche un bel risvolto di promozione turistica in questa vostra attività, perché per mostrare quello che gli accessori sono in grado di fare, girate contenuti e lo fate proprio qui in provincia di Latina, esportando poi queste immagini anche all’estero.

Sì, è vero, anche un po’ per orgoglio oltre che per necessità abbiamo iniziato a fare sia fotografie che video sfruttando il nostro territorio che è ricco di bellezze. In particolar modo il Circeo e le Isole pontine che ci regalano paesaggi e scorci invidiabili. Dato che abbiamo una visibilità globale, abbiamo fatto conoscere il territorio anche oltreoceano, negli Stati Uniti, ma anche in Asia e in Sudafrica, ed è capitato che ci hanno chiesto informazioni specifiche su cosa visitare, cosa vedere, come arrivare. Questo è un orgoglio.

Qual è l’ultimo prodotto di casa Reeflex?

L’ultimo prodotto è un prodotto strainnovativo: l’unica lente che permette di raggiungere una focale di 240 mm ottica, con lo smartphone. L’abbiamo lanciata a novembre 2024, abbiamo riscosso un enorme successo, è un prodotto brevettato che abbiamo solo noi e che appunto permette, grazie a uno studio ottico meticoloso, di raggiungere una portata di zoom di 10X e quindi permette sia a chi desidera fotografare elementi naturali come uccelli o paesaggi complessi, oppure ad esempio anche per il padre di famiglia che vuole riprendere il proprio bambino che gioca a calcio, ha modo di farlo in modo più agevole e più professionale, avendo un’immagine del soggetto più grande rispetto a quello che potrebbe fare normalmente.

Avete certo l’obiettivo di crescere come azienda, ma ce n’è anche un altro

Sì, il nostro obiettivo, al di là di far crescere la nostra attività, è proprio quello di ispirare le persone a guardarsi intorno e a raccontare le proprie le bellezze che vivono quotidianamente sia nel proprio territorio che in territori nuovi, come ad esempio quando affrontano dei viaggi, e di farlo attraverso lo smartphone, in modo comodo, agevole e professionale. Anche questo è il nostro obiettivo: dare strumenti alle persone per potersi ispirare e raccontare le emozioni che vivono

Dove si possono reperire sul mercato questi vostri prodotti?

Sono disponibili sul sito reeflexstore.com