Incidente tra auto e tir sull’Appia a Latina Scalo, tratto chiuso e traffico in tilt

LATINA – Un incidente stradale tra un’auto e un autoarticolato, avvenuto intorno alle 16, sull’Appia all’incrocio con Via Epitaffio – Via della Stazione, sta creando forti disagi alla circolazione stradale. Il tratto della SS 7 verso Tor Tre Ponti è chiuso fra i km 66,800 e 65,400 con deviazioni istituite sul posto dalla Polizia locale e i tempi di percorrenza sono lunghi. Il mezzo pesante che si trova di traverso sulla carreggiata, blocca l’arteria e sono ora in corso le operazioni di rimozione.

Lo scontro non ha avuto conseguenze gravi per le persone. Nell’impatto è rimasta ferito in maniera non grave solo la conducente della vettura.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e si attende anche l’arrivo delle squadre dell’Anas che dovranno provvedere alla pulizia della strada prima della riapertura. Tra le conseguenze dell’impatto infatti c’è la rottura del serbatoio del mezzo pesante che ha perso molto carburante.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale.