Rubano un’auto, inseguiti e arrestati nella notte a Latina

LATINA – Trovati a bordo di un’auto rubata sono stati arrestati e sono ora accusati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, due uomini, entrambi italiani, arrestati nella notte al termine di un inseguimento. Era stato il proprietario del veicolo a segnalarne il furto al 112 indicando la posizione tramite il GPS istallato a bordo.

Gli agenti della Volante si sono messi sulle tracce della vettura segnalata e hanno notato il veicolo giungere dalla direzione opposta e a quel punto è iniziato un inseguimento per tentare di bloccarlo. L’auto, che procedeva a forte velocità, non si è arrestata neanche alla vista dei segnali luminosi e sonori della pattuglia, ma grazie anche all’ausilio di un’altra volante che viaggiava invece con i segnali spenti proprio per tentare di fermare il mezzo, è stata intercettata e successivamente bloccata in sicurezza dalle due pattuglie sul posto. I due a bordo dell’auto erano senza documenti di identificazione e sono stati portati in Questura dove resteranno detenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Gli investigatori hanno trovato all’interno dell’auto arnesi da scasso, mentre la vettura aveva segni di effrazione.