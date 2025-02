Incidenti, fa tappa a Minturno la campagna Con Guido fai strada

MINTURNO – Dopo il successo delle prime due tappe a Latina, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale Con Guido fai strada ha proseguito il suo percorso, arrivando per la prima volta a Minturno. Il primo appuntamento del 2025 si è tenuto presso il liceo Alberti, all’interno dell’Aula Magna, coinvolgendo oltre 200 studenti in un’esperienza educativa e immersiva sui rischi della strada.

Promossa dalla Provincia di Latina, dalla Prefettura e dalla Questura, l’iniziativa mira a contrastare l’emergenza degli incidenti stradali tra i giovani con l’obiettivo di diffondere una cultura della guida responsabile, attraverso incontri interattivi e testimonianze dirette, insieme agli studenti.

“Con questa campagna vogliamo sensibilizzare i giovani e offrire strumenti concreti per affrontare la strada in sicurezza. La partecipazione attiva degli studenti durante i primi due incontri ci ha stimolati e dimostra quanto sia necessario un impegno costante in questa direzione”, ha sottolineato il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.

L’evento ha seguito la formula già sperimentata con successo nelle precedenti tappe, che hanno visto coinvolti più di 1.500 studenti.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, la Questura di Latina con la commissaria Valeria Morelli, la Prefettura di Latina con la dottoressa Monica Dell’Anna, la Polizia Stradale con l’ispettore Michele Ferrario, il presidente dell’Associazione Vittime della strada Giovanni Dalle Cave, oltre all’attrice e autrice Veruska Menna, con il suo libro Flaminia.

A chiudere la giornata, all’esterno del liceo gli studenti hanno trovato il pullman blu della Polizia Locale, che ha offerto un’esperienza di guida immersiva a tutti i partecipanti.

“La campagna Con Guido fai Strada rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di prevenzione sviluppata dall’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale” – ha dichiarato la portavoce della Questura Valeria Morelli, – “Sensibilizzare i giovani è la chiave per un cambiamento culturale profondo”. Con lei, anche la dottoressa Dell’Anna, ha aggiunto “Questa iniziativa è solo il primo passo di un insieme di azioni coordinate e pianificate, con l’obiettivo di contrastare una tendenza negativa e sensibilizzare le giovani generazioni attraverso la diffusione della cultura della legalità”.