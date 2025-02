Latina, telefonate persecutorie alla ex mentre lei è in Questura : arrestato in flagranza

LATINA – Minacciava la ex di andare a scuola per prelevare il figlio minore prima della fine dell’orario delle lezioni. L’ultimo di una raffica di messaggi intimidatori ha spinto gli uomini della Squadra Mobile di Latina ad arrestare in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia, un uomo di 48 anni, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, con controllo elettronico, emessa dal giudice per comportamenti da codice rosso.

I poliziotti nei giorni scorsi avevano raccolto il racconto della donna che spaventata riferiva di essere vessata dall’ex compagno. Poi, mercoledì mentre la stessa integrava la sua denuncia con i nuovi fatti che stavano accadendo, gli investigatori hanno assistito alle continue chiamate da parte dell’indagato, una delle quali conteneva la minaccia di recarsi presso il plesso scolastico frequentato dal figlio comune della coppia. A quel punto è scattato l’arresto.