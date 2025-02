La Benacquista tiene testa alla Virtus

Una gara fisica, equilibrata, tesa che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato senza timore reverenziale nei confronti della Virtus GVM Roma. Una sfida che ha mostrato una Latina capace di tenere testa a una squadra di alta classifica, riuscendo a mantenere il punteggio in equilibrio e anche a condurre per alcuni tratti del match. Il finale è stato concitato e il risultato finale (70-76) ha premiato la formazione ospite. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 26 febbraio alle ore 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la Basket Jesi Academy, in occasione della trentesima giornata della regular season.