Pareggio importante per il Latina contro il Benevento

“Poteva essere una batosta incredibile, abbiamo reagito, bravi ragazzi” Queste le parole di Mister Boscaglia in sala stampa commentando il pareggio, prezioso contro il Benevento che punta alla serie B, 1-1 al “Francioni”. Un risultato che consente ai nerazzurri di raggiungere 30 punti in classifica superando la Casertana. La strada è ancora lunga, ma continuando così la salvezza sarà possibile. Il Benevento passa subito in vantaggio al 2′ con un gol di Lanini. Il Latina si riorganizza subito e al 19′ Scravaglieri segna il gol del pareggio. Nella ripresa il Benevento domina nel possesso palla, poi c’è il palo di Carfora, ma la difesa pontina regge. Al 91′ un gol di Starita per il Benevento è stato annullato per fuorigioco. Finisce così un incontro tutto sommato equilibrato, che il latina ha saputo gestire bene.

Prossima difficile trasferta contro l’Altamura, allenata dall’ex Di Donato.