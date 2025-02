L’Adattiva Pontinia supera anche il Salerno e

PONTINIA – Ancora un sold-out al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia per celebrare l’ennesima vittoria dell’Adattiva Pontinia. Sfida ricca di emozioni per il Pontinia che ha superato anche il Salerno (32-30) portando a casa l’undicesima vittoria consecutiva in stagione nel campionato di pallamano di serie A1 femminile. Ora la squadra del presidente Mauro Bianchi è seconda da sola, con 30 punti, nel massimo campionato nazionale grazie ad un successo arrivato contro una delle formazioni più blasonate di tutto il panorama pallamanistico. Con questa vittoria il numero dei successi del Pontinia sale a 15 e così la squadra guidata da coach Nikola Manojlovic può continuare la sua rincorsa alla vetta della classifica anche in vista dell’imminente inizio delle Finals di Coppa Italia in programma a Riccione dal prossimo 28 febbraio e alle quali il Pontinia partecipa ormai stabilmente. Per il Salerno questa è la terza sconfitta in campionato che la tiene ferma a quota 28 punti, in terza piazza. «Questa ennesima vittoria è stata un’altra grande dimostrazione di coesione e crescita del gruppo delle nostre ragazze, ci hanno messo tanto tanto cuore per evidenziare ogni momento di crescita che, dalla sfortunata sconfitta proprio a Salerno, ha segnato il nostro cammino di undici vittorie consecutive – ha chiarito il direttore generale del Pontinia Giovanni Nasta – Tutte hanno espresso un gran bel gioco che ha fatto sì che avessimo sempre in pugno la gara: grande sacrificio di tutte per riuscire a produrre gioco e costruire gli strappi che ci hanno consentito di battere un super avversario come Salerno, squadra quadrata e completa, organizzata e ben diretta. Complimenti doppi alle nostre guerriere che oltre al cuore oggi hanno mostrato anche tanta testa e capacità di gestire una gara difficile». L’Adattiva aveva subìto l’ultima sconfitta in regular season proprio con il Salerno nel match d’andata, giocato lo scorso 19 ottobre, una sfida in cui la formazione campana era riuscita a superare Podda e compagne solo all’ultimo respiro con un beffardo 24-23. Da qui alla fine della regular season il Pontinia dovrà vedersela, nell’ordine, con Bressanone, Leno, Erice, Ferrara e Padova.