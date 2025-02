Benacquista vince con merito la sfida con Piombino

LATINA – Successo meritato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che nella giornata numero 27 del campionato s’impone sulla Solbat Golfo Piombino (74-64). Buona prestazione del team pontino che mantiene alta la concentrazione in una gara difficile contro un avversario che si è dimostrato coriaceo e insidioso fino alla fine. Una vittoria di squadra ottenuta grazie a intensità difensiva, buone iniziative in attacco, condivisone e collaborazione tra giocatori. Ottimo esordio di Costantino Bechi che è stato il miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti corredati da 4 assist, 3 rimbalzi e 27 di valutazione. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 febbraio alle ore 20:00 al Palasport “Carmine Longo” – Capriglia di Pellezzano, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la LDR Power Basket Salerno, in occasione della ventottesima giornata della regular season.