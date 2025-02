Giornata contro bullismo e cyberbullismo, al Supercinema “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

LATINA – Venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, al Supercinema (alle 10) si terrà la proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa (2024). L’evento rientra nel progetto Cinematograficamente che coinvolge sia il Liceo classico Dante Alighieri come scuola capofila, sia gli Istituti G. Manfredini e G. Verga di Pontinia e San Tommaso d’Aquino di Priverno ed è finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alla proiezione del film interverranno Stefano Rabbolini, casting director del film, e Arianna Mattioli, attrice, sceneggiatrice, regista ed ex alunna del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. Sarà presente in sala anche la presidente di Io sono Enea, Lisa Perillo, associazione nata dopo la morte di Fabio Gianfreda e impegnata nella lotta al disagio giovanile.

“Il progetto Cinematograficamente – spiega la docente Donatella Baire – ha come obiettivo non solo di educare all’immagine e al linguaggio cinematografico le nuove generazioni, ma anche di considerare il film come un potente strumento di riflessione che favorisca la crescita emotiva delle nuove generazioni. L’evento, quindi, si propone sinergicamente di creare una “rete” autentica di valori positivi che educhi attraverso il bello a ciò che è intimamente buono”.