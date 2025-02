Massimo Ferrari racconta “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola”

LATINA – Il regista di Latina Massimo Ferrari è tornato a Napoli per raccontare la vita e la storia del re della sceneggiata: Mario Merola. Ne è nato “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola“, presentato con successo alla Festa del Cinema di Roma, che sarà in onda questa sera, martedì 4 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Racconti, filmati d’epoca arricchiti da animazioni, preziosi inediti, come il video di Maradona legato a Mario Merola, o la gag tra Mario Merola e Fiorello, solo per citare.

«Mario Merola è stato un grande artista e un grande personaggio, tale che per raccontarlo bisogna innanzitutto entrare nel suo mondo, in ciò che ha rappresentato e rappresenta per un intero popolo, che ha il suo cuore a Napoli ma che è disseminato in molte parti del mondo, dagli Stati Uniti all’Australia – spiega il regista Massimo Ferrari. – È il re della sceneggiata, colui che ha fatto rinascere un genere nato nei primi anni del Novecento e lo ha portato a vette di popolarità impensabili”. Merola era però anche un talent scout, come raccontano nel lavoro di Ferrari alcuni dei suoi più popolari figli d’arte, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, le cui voci si alternano a quella di Marisa Laurito, di Maurizio De Giovanni e dei figli Francesco, Roberto e Loredana Merola.

Ne abbiamo parlato con il regista Massimo Ferrari

IL DOC – Liberamente ispirato all’opera letteraria “Napoli solo andata… Il mio lungo viaggio” di Mario Merola con Geo Nocchetti (ed Sperling & Kupfer e Rai Eri), il documentario diretto da Massimo Ferrari è scritto dallo stesso regista con Luciano Stella, prodotto da Big Sur in collaborazione con Rai Documentari in collaborazione con Mad Entertainment. Direttore della fotografia Fabio Lanciotti. Montaggio Gustavo Alfano. Musiche Vincenzo Foniciello Edizioni Musicali Cafè Concerto Italia Srl. Suono in presa diretta Bob Colella. Regia Animazione Ivan Cappiello Una produzione Big Sur In collaborazione con Rai Documentari In collaborazione con Mad Entertainment Produttore Rai Gianluca Casagrande Produttori Maria Carolina Terzi, Luciano Stella, Carlo e Lorenza Stella.

Per Mad Entertainment, Ferrari ha diretto Rione Sanità e Quattro giorni per la libertà. Napoli 1943.