La Maratona Maga Circe, le emozioni pre-gara

Si la competizione, si la gara, i tempi, i risultati, ma la Maratona della Maga Circe è anche colore, amicizia, la scoperta di posti nuovi o il ritorno in posti che ci sono rimasti nel cuore. La Regina andata in scena tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia incanta con il suo percorso, ma racconta anche storie di persone che partecipano per i motivi più disparati.

Prima della gara abbiamo raccolto le emozioni e le esperienze di persone che arrivano da tutta l’Italia. Presente anche Mauro Tomasi che della sua disabilità ne ha fatto la sua forza ed è tornato per il secondo anno per correre la maratona sulla sua sedia a rotelle.

Alla Maratona Maga Circe, il gruppo Tabella Falcone ha corso per Angelo Di Nicuolo, podista di Latina scomparso lo scorso anno, pochi giorni dopo aver partecipato a questa stessa gara. Un’assenza che si è trasformata in un legame ancora più forte tra chi condivide la passione per la corsa e i valori che la rendono speciale. Inoltre, grazie all’iniziativa del coach Cristian Falcone, da settimane è attiva una raccolta fondi tra noi atleti, con l’obiettivo di donare un elettrocardiografo portatile al reparto di cardiologia dell’Ospedale Goretti di Latina.

Cristian Falcone

Le emozioni Pre-Gara non sono solo dei Runners ma anche degli organizzatori, tesi fino allo start che quest’anno ha spaccato il minuto!

Davide Fioriello prima della partenza

Felice Capponi, Assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo

Massimo Mazzali, Delegato allo sport del Comune di Sabaudia