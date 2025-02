Lutto all’Ic Volta di Latina, è scomparsa la professoressa Marina D’Annibale

LATINA – Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa della professoressa Marina D’Annibale, storica insegnante e per molti anni vice preside dell’ I.C. Volta dove era stimata e apprezzata. Scherzosamente ribattezzata “Signora del sapere”, si è spenta al Campus Biomedico sabato notte, all’età di 70 anni. Era stata in servizio in Via Botticelli dal settembre del 1980 e fino allo stesso mese del 2021: 41 lunghi anni in cui la scuola ha sempre potuto contare sulla sua presenza. Nel giorno del suo pensionamento, si indossavano le mascherine per la pandemia ancora presente, ma i sorrisi non erano mancati. Al teatro Ponchielli dove si era svolta una breve cerimonia di saluto, i colleghi le avevano consegnato una meritata targa: “Per l’impegno assiduo svolto sempre con passione, responsabilità e dedizione alla scuola”. Anche generazioni di ragazzi la ricordano con affetto.

“L’Ic Volta – si legge oggi in un post dell’istituto guidato dal dirigente scolastico Gennaro Guarino – unito e composto, abbraccia e saluta la sua storica Vicepreside, docente, collega e amica Marina. Pur essendosi congedata da qualche anno, la sua presenza, piena di valore e saggezza, ha continuato ad abitare i nostri spazi di convivenza lavorativa ed affettiva. Buon viaggio, cara, elegantissima “Signora del sapere”.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 11 febbraio, alle 10.30 a Santa Maria Goretti.