Nel 40º di Elsa Morante e Italo Calvino, l’Ufficio scolastico del Lazio promuove il concorso Sogni di carta

LATINA – Cinque scuole della provincia di Latina, l’ IC “Giovanni XXIII” di Monte San Biagio-Lenola, L’ IC “Vitruvio Pollione” di Formia, il Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina, l’IIS “Campus Dei Licei – M. Ramadù” di Cisterna e l’ ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno, hanno partecipato questa mattina all’evento promosso dalla Ufficio scolastico regionale del Lazio per celebrare il 40º anniversario di due pilastri della letteratura italiana del Novecento: Elsa Morante e Italo Calvino. L’iniziativa, ideata e promossa dalla Direzione Generale dell’USR per il Lazio, ha dato il via al concorso “Sogni di carta: incontro di voci tra Elsa Morante e Italo Calvino” e ha visto la partecipazione di oltre 1.000 studenti delle scuole della regione, presenti sia fisicamente presso l’Aula Magna dell’IIS “Cristoforo Colombo” di Roma, sia in collegamento streaming.

La scrittrice e attrice Eleonora Mazzoni ha tenuto un intervento dal titolo “Italo Calvino: una lezione per questo millennio”, evidenziando come Calvino continui a insegnare e ispirare le generazioni attuali e future. Al suo fianco, il critico letterario, scrittore e docente universitario Arnaldo Colasanti ha esplorato il tema “La Morante e noi”, offrendo una riflessione sul legame tra l’opera della Morante e la società contemporanea. Ad arricchire la mattinata, l’esibizione musicale degli studenti del Liceo “Farnesina” di Roma che hanno eseguito la “Ninnananna di Zaide” di Mozart su testo di Calvino.

Gli studenti interessati a partecipare al concorso dovranno presentare i loro elaborati, suddivisi per categoria, entro il 14 marzo 2025. Una commissione appositamente nominata valuterà i lavori, premiando l’originalità e la profondità delle analisi proposte.