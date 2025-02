A Norma l’Expo del parapendio: tre giorni per appassionati e aziende

NORMA – Il Comune di Norma sostiene e accoglie il Norma Expo 2025, un evento di rilievo internazionale organizzato dal Club Piloti NORMA che si terrà il 14, 15 e 16 febbraio (con eventuale recupero il weekend successivo 21-22-23 febbraio in casi di maltempo).

“Il nostro territorio sarà il punto d’incontro per importatori e aziende del mondo del parapendio, trasformandosi in un vero e proprio centro di innovazione e passione per il volo libero – sottolinea il sindaco Marco dell’Omo – L’Expo rappresenta un’occasione unica per il nostro paese: non solo per gli appassionati che avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità del settore, ma anche per l’intera comunità, che potrà beneficiare della visibilità e del dinamismo che questo evento porta con sé. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento ai volontari dell’Associazione Piloti Norma, che con grande impegno hanno ripulito l’area dedicata al parapendio. Invito tutti a partecipare e a vivere questa esperienza, scoprendo da vicino il fascino del parapendio e l’energia di chi ha fatto del cielo la propria passione”, conclude il primo cittadino.