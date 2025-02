Terracina, bracciante regolare muore mentre lavora, la Procura dispone l’autopsia

TERRACINA – Un bracciante agricolo di nazionalità indiana è stato trovato privo di vita ieri mattina in un’azienda di Terracina. Secondo i primi accertamenti effettuati dai Carabinieri, l’uomo è stato colpito da un malore improvviso mentre stava lavorando, come certificato dal personale medico intervenuto sul posto. E’ anche emerso che il lavoratore era regolarmente assunto e in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Sul fatto la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta che dovrà far luce sulle condizioni di lavoro per capire in quali circostanze si sia verificata la tragedia visto anche che l’uomo aveva solo 55 anni. La salma è stata quindi portata all’ospedale di Fondi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’esame autoptico.

Sono tuttora in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso anche per verificare se la morte sia riconducibile a un sovraccarico di attività lavorativa.