Sapienza: inaugurazione anno accademico, il sindaco Celentano a Rieti per la cerimonia

“A Rieti come a Latina la Sapienza sta investendo tantissimo seguendo quel vettore virtuoso con i territori per uno sviluppo armonico, esaltandone la cultura identitaria”.E’ quanto affermato dal sindaco di Latina Matilde Celentano a margine della cerimonia – a cui ha preso parte – di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 della Sapienza Università di Roma che si è tenuta ieri mattina a Rieti, presso il teatro Flavio Vespasiano.“Sapienza intende promuovere e sperimentare una nuova modalità di realizzazione delle proprie missioni istituzionali di formazione, ricerca e valorizzazione delle conoscenze – ha aggiunto il sindaco Celentano – Si tratta di un percorso strategico, di osmosi con la società civile, che a Latina, come a Rieti, trova il pieno sostegno e collaborazione dell’amministrazione comunale. È stato molto bello portare in questo evento storico e potentemente simbolico l’esempio di Latina, con la sua prima gemmazione universitaria 34 anni fa e con una visione di città universitaria a 360 gradi per la quale abbiamo già gettato le basi con la consegna di parte dell’ex Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi per un’implementazione dell’offerta universitaria sempre più proiettata a soddisfare le esigenze della società civile, economica e produttiva in continua evoluzione”. Il sindaco di Latina, dopo aver ringraziato la magnifica rettrice, professoressa Antonella Polimeni, per il graditissimo invito e salutato tutte le autorità presenti al “Flavio Vespasiano”, ha preso la parola subito dopo il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: “A Latina la scorsa settimana – ha affermato la prima cittadina del capoluogo pontino – abbiamo consegnato alla magnifica Rettrice le chiavi di due prestigiosi immobili per l’implementazione universitaria sul nostro territorio. Un’operazione complessa, che siamo riusciti a concludere in meno di un anno. Il mio auspicio per la cittadinanza di Rieti e che sappia coltivare al meglio le opportunità offerte da Sapienza e per tutti gli studenti di vivere nel migliore dei modi l’anno accademico”. “La prolusione della rettrice Antonella Polimeni dal titolo ‘Territori della conoscenza e della convivenza’ – ha commentato il sindaco Celentano – trova il pieno sostegno dell’Anci che oggi a Rieti è stata rappresentata, a livello regionale dal sindaco Sinibaldi, e a livello nazionale dal presidente nazionale Gaetano Manfredi che ha istituito, per la prima volta, una delega specifica all’Università, conferendola al sindaco di Udine”. “Oggi il presidente Manfredi ha espresso la volontà, come Anci, di istituire una rete tra le città universitarie e questo credo che sia la strada giusta per condividere esperienze del processo di osmosi che le nostre città hanno e avranno con le università”, ha concluso il sindaco Celentano, che proprio nell’Anci riveste anche la delega nazionale alle Politiche sociali.