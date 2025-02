A Cisterna “Festa dei Diritti” in memoria di Alessia e Martina

CISTERNA – Si ispira alla Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la “Festa dei Diritti” in memoria di Alessia e Martina organizzata dall’Azione Cattolica della Parrocchia di San Valentino sabato prossimo, 22 febbraio a partire dalle 14:30 davanti la chiesa di San Valentino.

Il 28 febbraio del 2018, Martina e Alessia Capasso venivano uccise dal padre, rispettivamente all’età di 8 e 14 anni. Alessia era socia dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, e dall’anno successivo l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Valentino, ha sentito il dovere di iniziare una riflessione su come poter tenere vivo il ricordo delle bambine e far diventare la memoria della vicenda un’opportunità per lanciare un messaggio costruttivo.

Nata nel 2020, la “Festa dei Diritti” si propone di far vivere questi intenti: per due bambine che hanno visto negato loro il diritto più grande, quello alla vita, quanti più cittadini possibile devono essere aiutati a prendere coscienza dei diritti che i ragazzi hanno.

Per questo, il tema di fondo della Festa è la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che prende vita e si concretizza in un pomeriggio di attività e riflessioni.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’articolo 24 della Convenzione, che ricorda in particolare il diritto dei ragazzi a vivere in luoghi sicuri (anche in riferimento alla prevenzione e gestione degli incidenti).

Esperti formatori di importanti associazioni e realtà istituzionali saranno presenti con propri stand e desk per aiutare bambini, ragazzi e adulti a scoprire aspetti specifici:

• Il Centro Alfredo Rampi ONLUS, che approfondirà l’aspetto della gestione psicologica delle situazioni di emergenza.

• La Croce Rossa Italiana, che terrà con gli adulti un incontro formativo sulle manovre di pronto intervento sanitario, e aiuterà i bambini a capire come effettuare una chiamata al 112.

• La Polizia di Stato, che approfondirà sia con i bambini che con gli adulti il complesso aspetto della sicurezza dei luoghi virtuali, con un’attenzione particolare al fenomeno del cyberbullismo.

La partecipazione all’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, è gratuita.