Si finge carabiniere e tenta la truffa con due complici, 3 denunce a Terracina

Si è finto carabiniere ed ha tentato di truffare una 67enne di Terracina, insieme a 2 complici. Ieri i Carabinieri di Terracina hanno denunciato, in stato di libertà, 3 persone della provincia di Napoli. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112 e dopo poco, sono riusciti ad individuare una macchina con 3 uomini a bordo scoprendo che: il mezzo era stato noleggiato da una persona non presente sul posto, presso una società con sede in Campania e per di più il conducente non aveva mai conseguito la patente, reato di cui dovrà rispondere nella forma aggravata perché reiterato negli ultimi due anni. Sequestrati i telefoni cellulari in uso agli indagati, per gli approfondimenti investigativi. I tre sono stati denunciati per tentata truffa aggravata in concorso e gli è stato notificato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio richiesto e ottenuto dalla Questura di Latina.