Sosta a pagamento, affidamento temporaneo in attesa di decidere la forma di gestione

LATINA – Con la determina a firma della dirigente del servizio Trasporto pubblico e mobilità, Daniela Prandi, viene affidato, per due mesi, il servizio di gestione della sosta a pagamento alla società R.T.I. S.C.T. Group – Engie Servizi.

“Non si tratta di una proroga al precedente gestore – afferma l’assessore al ramo Gianluca Di Cocco -, ma di un affidamento in appalto per due mesi, che garantirà continuità alle entrate e soprattutto garanzia ai lavoratori, nelle more dello studio che l’amministrazione comunale sta portando avanti per valutare la forma di gestione. Come si legge dalla determina, infatti, gli uffici stanno verificando e determinando, anche in termini oggettivi, le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio relativo alla sosta a pagamento di cui il Comune di Latina necessita. Verrà predisposta una relazione di dettaglio, da sottoporre all’esame del Consiglio comunale, per valutare i dati relativi al servizio svolto fino ad ora e a come gli utenti se ne siano avvalsi. Nella stessa, verrà esaminata un’eventuale internalizzazione del servizio che potrebbe operare in economia tramite una struttura apposita, personale formato e con la capacità di generare ricavi a favore dell’ente. Si tratta di uno studio complesso, con una grande mole di dati da mettere a sistema, le cui risultanze confluiranno nella relazione prodromica all’assunzione, da parte del Consiglio comunale, della decisione finale. Questa permetterà di avere un quadro chiaro relativo alla sussistenza dei presupposti amministrativi, gestionali ed economico-finanziari delle due diverse possibilità.

Nell’ambito delle attività poste in essere per portare avanti il programma sindacale – conclude l’assessore – ad oggi si è dunque chiesto di studiare se sia, o meno, conveniente internalizzare il servizio per il tramite di una gestione in economia. Il Consiglio comunale, con i numeri e la relazione alla mano, avrà gli strumenti per valutare e decidere”.