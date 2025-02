Tentano un furto in appartamento, ma vengono scoperti: nella fuga speronano la Volante

LATINA – Prima hanno tentato il furto in un’abitazione, poi sono scappati e per guadagnare la fuga hanno anche speronato la volante che li inseguiva. La Polizia di Stato di Latina ha arrestato in flagranza di reato due uomini, residenti nell’hinterland napoletano. E’ stato un vicino a dare l’allarme perché affacciandosi dal balcone ha visto quattro persone incappucciate scendere da un’auto di grossa cilindrata e introdursi nell’abitazione accanto alla sua.

L’arrivo immediato delle volanti hanno messo in fuga i ladri: gli uomini in auto hanno tentato di scappare e vistisi braccati da una delle pattuglie, hanno tentato di speronarla frontalmente riuscendo a non essere bloccati, poi hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne retrostanti in direzione della Pontina. L’inseguimento a piedi dei poliziotti ha portato agli arresti con l’accusa di tentata rapina impropria. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria i due sono stati portati nel carcere di Latina.