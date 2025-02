Latina, accoltellato in via Emanuele Filiberto, la polizia arresta l’aggressore

LATINA – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino, considerato l’autore dell’accoltellamento di un altro cittadino straniero avvenuto in centro a Latina. L’agguato, mercoledì, seguito dall’ inseguimento avvenuto in centro e città e culminato in via Emanuele Filiberto dove è stato soccorso un uomo ferito ad una gamba con un’arma da taglio. Subito accompagnato in ospedale, era in compagnia di altre due persone, che ascoltate dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno riferito di aver subito un’aggressione da parte di due uomini, mentre si trovavano in Piazzale Gorizia. I due presunti aggressori, giunti a bordo di un motorino, avrebbero accoltellato la vittima e dopo la colluttazione si sarebbero dileguati abbandonando lo scooter, poi risultato rubato. Il tunisino rintracciato al dormitorio è stato riconosciuto in foto dalle vittime e sottoposto a fermo d’iniziativa in quanto sospettato di ricettazione, rapina, e lesioni.