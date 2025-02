Torna la Molella Run, 1° Memorial Alessandro Maracchioni

SABAUDIA – Sport, paesaggi naturalistici ed amicizia. Su questo si fonda la Molella Run, la seconda edizione dell’easy trail che quest’anno è diventata il 1° Memorial Alessandro Maracchioni, ex sindaco di Sabaudia scomparso prematuramente qualche anno fa e che tanto amava il Parco Nazionale del circeo che sarà teatro dell’evento.

La gara, valida come 2^ tappa del circuito In Corsa Libera, si svolgerà il 9 febbraio 2025 all’interno del suggestivo Parco Nazionale del Circeo. La manifestazione, organizzata dall’associazione Smile & Games, si terrà sotto l’egida dell’Opes e con il patrocinio del Comune di Sabaudia.

Gli atleti si confronteranno su un percorso easy trail di 9,5 km, privo di dislivello, ma altamente tecnico, ideale per apprezzare le meraviglie del territorio. Il ritrovo è previsto alle 8:30 presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima di Molella, via Litoranea n.162 Molella (LT), con partenza prevista alle ore 9:30.

Le iscrizioni chiuderanno il 9 febbraio 2025 alle ore 9:00. Fino a disponibilità pettorali sarà possibile iscriversi in loco presso il punto di ritrovo di partenza Chiesa Nostra Signora di Fatima.

Inoltre, domenica 9 febbraio 2025, dalle 8:30 alle 9:30, sarà possibile iscriversi esclusivamente in loco alla “Camminata Molella Run”. La camminata sarà lunga 6 km e sarà guidata da personale esperto qualificato, prenderà il via dalla Chiesa Nostra Signora di Fatima di Molella e offrirà ai partecipanti un’esperienza unica tra natura e movimento.

La Molella Run- 1° Memorial Alessandro Maracchioni vuole rendere omaggio ad Alessandro Maracchioni, ex sindaco di Sabaudia e originario di Molella, ricordato per il suo forte legame con la comunità locale.

“Mi auguro una grande partecipazione, non solo per ammirare le meraviglie del Parco Nazionale del Circeo, ma soprattutto per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno profondo nei cuori dei cittadini di Sabaudia”, ha dichiarato Marco Ricci, direttore tecnico della gara. Desidero ringraziare il Comune di Sabaudia, in particolare modo il delegato allo sport Massimo Mazzali – prosegue Marco Ricci – per il sostegno nell’organizzazione dell’evento. Speriamo che la Molella Run diventi un appuntamento fisso nel calendario sportivo Opes e un punto di riferimento per la comunità di Sabaudia”.

“Siamo prontissimi – ha detto il delegato allo sport, Massimo Mazzali – sono certo che le iscrizioni alla gara saranno superiori alle aspettative”