Oggi 2 marzo 2025 dalle ore 14:30 il Carnevale Pontino prosegue con le tappe in provincia di Latina. Appuntamento in piazza a Sabaudia con la sfilata dei carri dell’associazione Amici in festa, gruppi in maschera, rogo del Re e della Regina del Carnevale e dolci per tutti. Parteciperà anche A. S. D. MAJORETTES & CHEERDANCE WHITE FLOWER con la parata per accompagnare i meravigliosi carri allegorici!