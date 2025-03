Cisterna Volley sconfitta a Monza 3-2: ora i Play off

CISTERNA – Il Cisterna Volley esce sconfitto dalla Opiquad Arena dopo oltre due ore di battaglia contro la Mint Vero Volley Monza. Nonostante la grande determinazione, a pesare sul risultato sono stati gli errori individuali, con la squadra pontina capace di vincere due set ai vantaggi e di portarne altri due oltre il limite. La formazione di coach Falasca chiude così la Regular Season con 24 punti, conquistando l’ottavo posto in classifica. Non sono bastati i 25 punti di Theo Faure e i 20 di Efe Bayram per strappare la vittoria contro una Mint Vero Volley Monza mai doma, che con il successo conquistato, ha raggiunto la salvezza in Superlega Credem Banca. Ora il Cisterna Volley si prepara per i Play Off Scudetto, dove affronterà la prima classificata della Superlega Credem Banca: l’Itas Trentino.

“Questa sera c’è rammarico per la sconfitta – ha commentato coach Guillermo Falasca – ma il focus è già rivolto con fiducia ai Play Off Scudetto contro l’Itas Trentino. Siamo soddisfatti del percorso compiuto in Regular Season: nonostante la vittoria sfumata al quinto set, concludiamo la stagione all’ottavo posto, segnando un ulteriore progresso rispetto alla scorsa annata e rafforzando la consapevolezza delle nostre capacità in vista della fase finale del campionato. Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati e ora ci concentreremo sui prossimi impegni, con l’ambizione di esprimere la nostra migliore pallavolo”.

LE FORMAZIONI – Coach Falasca schiera Baranowicz in diagonale con Faure, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Pace libero con Bayram e Ramon schiacciatori. Coach Eccheli schiera Kreling in regia con Szwarc opposto, Beretta e Di Martino al centro, Gaggini libero con Rohrs e Marttila schiacciatori.

LA PARTITA – Il Cisterna Volley parte con buona continuità nel primo set, sfruttando i colpi di Faure per portarsi avanti 6-8. L’ace di Bayram mantiene il vantaggio pontino (10-11), poi un attacco di Mazzone segna il primo strappo sull’11-14. Monza resta in scia grazie a Rohrs, che colpisce in pipe per il 15-17. Il muro di Faure spinge Cisterna sul 16-19, ma i brianzoli reagiscono e, con Di Martino, riportano il set in parità sul 20-20. Nel finale, Bayram a muro firma il nuovo vantaggio pontino (23-24), trascinando la sfida ai vantaggi. Faure sigla il 25-26 con una diagonale, poi è la pipe di Bayram a chiudere il set in favore del Cisterna Volley (25-27).

Nel secondo set, Monza parte forte, ma Cisterna resta agganciata grazie a un ace di Faure (6-4). I padroni di casa allungano con il muro di Szwarc (11-7), mentre coach Eccheli prova a cambiare l’inerzia inserendo Frascio e Averill, con Tarumi che subentra a Ramon. Dal 15-10, Cisterna riduce progressivamente il divario con i colpi di Faure, fino al 17-16. Bayram trova due muri consecutivi (20-18), ma Monza reagisce prontamente e, con Rohrs, piazza il break decisivo sul 23-18. Nedeljkovic annulla il primo set point (24-19), ma un errore di Bayram regala il parziale ai brianzoli (25-19).

Il terzo set si apre con un buon avvio di Cisterna, trascinata dall’ace e dall’attacco di Tarumi per il 4-7. Monza risponde con Frascio e il muro di Averill, riportando tutto in equilibrio (9-9). Tarumi riporta avanti i pontini sull’11-13, ma Faure mantiene l’equilibrio con un attacco in parallela (14-14). Dai nove metri, Baranowicz firma l’ace del 16-18, ma Monza ricuce ancora con la diagonale di Frascio (20-20). Nel finale, il pallonetto di Bayram vale il 23-23, seguito dal muro di Nedeljkovic su Marttila per il 23-24. Anche questo set si decide ai vantaggi, con un errore in attacco di Frascio che consegna il 26-28 e la vittoria del parziale a Cisterna Volley.

Il quarto set in avvio sorride ai brianzoli, che con la diagonale di Rohrs passano sul 5-3. I pontini restano in scia, con i colpi di Faure e l’attacco sulle mani del muro di Bayram (9-8). Gli attacchi di Marttila propiziano la fuga dei padroni di casa (14-12), con Tarumi a tenere a distanza ravvicinata i pontini sul 17-15. Rohrs piazza l’attacco del 21-17 poi nel finale Cisterna ritorna sotto. Prima Bayram in attacco e poi l’ace di Nedeljkovic portano il parziale sul 23-21. La sfida si prolunga ai vantaggi. Mazzone a muro segna il 24-24, gli fa eco Di Martino, che sempre a muro chiude il parziale 26-24, portando la sfida al tie-break.

Il quinto set inizia bene per il Cisterna Volley che con Tarumi e Nedeljkovic si porta subito sul 2-5, poi Marttila riporta tutto in equilibrio con la diagonale del 6-6. Coach Falasca inserisce Ramon al posto di Tarumi. Lo spagnolo incide subito in attacco con Nedeljkovic a tenere tutto in equilibrio sull’11-11.Il muro di Di Martino su Ramon vale il 14-12. Faure e Bayram tengono i giochi aperti sul 14-14, poi Cisterna paga a caro prezzo due errori nel finale, con Monza che conquista la vittoria finale 16-14.

MINT VERO VOLLEY MONZA – CISTERNA VOLLEY 3-2 (25-27;25-19; 26-28; 26-24;17-15)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 2, Szwarc 10, Beretta, Di Martino 12, Gaggini (L), Rohrs 16, Marttila 15, Averill 6, Frascio 14, Mancini. NE:Juantorena, Lee Woojin, Taiwo, Picchio (L).Allenatore: Eccheli

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Faure 25, Mazzone 7, Nedeljkovic 13, Pace (L), Ramon 4, Bayram 20, Tarumi 10. NE: Fanizza, Finauri, Diamantini, Czerwinski. Allenatore: Falasca

ARBITRI – Zanussi Umberto, Pozzato Andrea (Marconi Michele) Umberto Zanussi – Andrea Pozzato (3^arbitro Michele Marconi)

NOTE- Durata set: 31’, 28’, 36’, 32’, 22’ Tot.2h30. Spettatori:3044. MVP: Erik Rohrs (Mint Vero Volley Monza)

Attacco: Cisterna Volley 44% Mint Vero Volley Monza 47%. Ricezione: Cisterna Volley 45% (21% prf) Mint Vero Volley Monza 49% (28% prf). Ace: Cisterna Volley 7,Mint Vero Volley Monza 2. Muro: Cisterna Volley 9, Mint Vero Volley Monza 12.