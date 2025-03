Pareggio ad Altamura per il Latina

Pareggio per i nerazzurri in casa dell’Altamura: il Latina infatti conquista un punto prezioso in casa dell’ex tecnico Di Donato. La gara è stata combattuta e si è conclusa con l’ 1-1-. Il Latina arriva alla gara dopo una sconfitta pesante contro il Giugliano e un buon pareggio interno contro il Benevento. L’incontro è stato equilibrato, con entrambe le formazioni impegnate a fare valere il proprio gioco e a cercare di imporsi. Il Latina sale a quota 31 punti in classifica, portando a casa un punto fondamentale contro una formazione ben organizzata come quella pugliese.

Mister Boscaglia: “Siamo contenti, sicuramente, per come sarà questa partita, devo dire che siamo molto contenti, però allo stesso tempo siamo un po’ rammaricati perché non si può arrivare all’ultimo minuto di questa partita sotto di un gol. In realtà questo è il concetto che voglio far passare. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, ripeto, non so, anche quello che succederà in fondo alla classifica, quindi dobbiamo guardare partita dopo partita. Adesso ci prepariamo per questa sfida importante con il Catania di sabato prossimo e vedremo quello che succederà”

Altamura 1 – 1 Latina Calcio 1932

Altamura (4-3-2-1): Viola, Dipinto, Gianfornina (46’ D’Amico), Rolando, Grande, Silletti, Ortisi (46’ Manè), Leonetti (86’ Palermo), De Santis, Simone, Rizzo. A disposizione: Spina, Andreoli, Onofrietti, Dibenedetto, Franco, Lagonigro. Allenatore: Di Donato.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E., Rapisarda, Mastroianni (76’ Bocic), Riccardi (76’ Zuppel), Marenco, Gatto (86’ Ndoj), Petermann (86’ Di Livio), Motolese (67’ Crecco), Ekuban, Improta. A disposizione: Pannozzo, Civello, Ercolano, Ciko, Berman, Cittadino, Saccani, Segat, Scravaglieri. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro dell’incontro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Emanuele Bracaccini di Macerata e Stefano Peletti di Crema.

Quarto uomo: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Marcatori: 54’ Leonetti (A), 90 + 4 Crecco (L)

Ammoniti: 6’ Gatto (L), 58’ De Santis (A), 62’ Rolando (A),

Recuperi: 2’ pt. 4’ st.

Angoli: Altamura 3 Latina Calcio 1932 3