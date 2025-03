Ad Ardea la Fondazione Franco Califano rende omaggio al Califfo

ARDEA – Torna puntuale ad Ardea domenica, il 30 marzo, l’appuntamento commemorativo di Franco Califano organizzato dalla Fondazione Califano con il patrocinio del Comune della Città di Ardea che, per l’occasione, apre i battenti della Sala Consiliare.

“Non escludo il ritorno”, il titolo della giornata evento che chiama a raccolta il folto numero dei fan del cantautore e poeta che oltre a non escluderne il ritorno non lo hanno mai lasciato andar via. Capitanata dal presidente Antonello Mazzeo e dal direttore artistico Alberto Laurenti, la Fondazione ha scelto anche quest’anno di ricordare in allegria l’artista, scomparso nel 2013 e vivo più che mai nei cuori di chi lo ha amato, trasformando la commemorazione in una giornata di festa, così come Califano avrebbe voluto. Un programma assortito che dalle ore 14 sino alle 20 circa accompagnerà gli ospiti nel viaggio dedicato all’uomo e all’artista che di sé ha lasciato netta l’impronta. Per i più appassionati la Fondazione apre le porte della Casa Museo nella quale trovano posto gli oggetti che hanno fatto parte della vita del musicista, pagine di giornali e foto di repertorio.

La benedizione della tomba alle ore 15,30 darà ufficialmente il via alla celebrazione con la partecipazione della Filarmonica di Ardea interprete per la circostanza dei brani più celebri di Califano. La festa proseguirà nella Sala consiliare del Comune in piazza Franco Calfano con il concerto di Alberto Laurenti (produttore artistico, arrangiatore e autore) accompagnato dalla voce di Nadia Natali, Stefano Corrias alla batteria, Memè Zumbo al basso, Stefano Zaccagnini alla chitarra, Paulo La Rosa alle percussioni, Stefano Monastra alla tromba e Paolo Petrilli alla fisarmonica. L’omaggio al Maestro sarà reso inoltre anche dagli immancabili amici Cinzia Baccini, Teo Errichetti, Sandro Presta, Manuel Melitolo, Sandro Fagiani e Katia Aloe. Tra gli ospiti sul palco, direttamente dalla scuderia dell’Associazione Lando Fiorini la cantante Sara Fois, e il chitarrista Gianluca Carlini. In sala a testimoniare l’affetto per l’artista reso immortale dalla sua stessa arte Francesco Saverio Fiorini figlio di Lando e presidente della Fondazione e direttore artistico del Puff. Tra gli ospiti del Califano day il 30 anche Gianfranco Butinar e i Ghost.

“Califano vive nei cuori della gente – sottolinea Alberto Laurenti – e per quanto si provi continuamente ad imitarlo il maestro rimane unico per talento e completezza artistica, e umanità”.