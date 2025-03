Arriva a Tumulito “Il Gioco natura della città”: un parco super green vista mare

FONDI – C’è attesa per la realizzazione di un nuovo particolarissimo parco che sorgerà a Tumulito, sul litorale di Fondi. Si tratta di un progetto ideato e realizzato dall’Associazione “Contrada Selvavetere” che partecipando ad un avviso pubblico si è aggiudicata la gestione del chiosco ubicato in località Tumulito chiedendo poi la gestione dell’area adiacente al chiosco, tra pini, duna, spiaggia e mare. Con collaborazione delle Associazioni Pro-Capratica, “Il cielo è di tutti” e “Progetto Cuore”, materiali al 100% ecocompatibili e di recupero, è stato immaginato e si sta realizzando un parco che stimoli i bambini a tornare a giocare nella natura. “Non solo materiali green e ambientazione naturalistica, quindi, ma anche attrazioni volte a far riscoprire ai più piccoli l’importanza di giocare con elementi quali acqua, terra, pietre, legno, sabbia e foglie – dicono dal Comune – . Da giorni i membri delle associazioni sono al lavoro per costruire materialmente le attrazioni di quello che hanno definito il “gioco natura della città”. (la foto inviata dal Comune di Fondi è esemplificativa del progetto)

Ci saranno casette in legno, sabbiere, una cucina realizzata con materiali di recupero, una postazione per travasi, sculture in legno e tende indiane in cui nascondersi. L’inaugurazione del parco in via Guado Bastianelli, uno degli accessi al mare più frequentati dell’intero litorale, è previsto per il 2 giugno alle 17:30.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Verde Pubblico Stefania Stravato invitano la cittadinanza a partecipare numerosa all’evento inaugurativo.