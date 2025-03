Benacquista, vittoria concreta con Cassino

Vittoria di squadra. Fortemente voluta, cercata e ottenuta grazie a una forte determinazione e alla capacità di stringere i denti e lottare con lucidità fino alla fine. Anche se a discapito, in alcuni frangenti, del bel gioco, il successo conquistato al PalaBorrelli di Scauri sui padroni di casa della BPC Virtus Cassino (68-72) premia il grande lavoro che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sta facendo da settimane, migliorando il proprio rendimento partita dopo partita e riuscendo, finalmente, anche a capitalizzare i due punti in palio.

Un risultato che ha grande valore, sia per la classifica (i nerazzurri avevano vinto anche il match dell’andata e, quindi, lo scontro diretto favorevole) ma anche e soprattutto per il morale della squadra. Una sfida che ha visto i giocatori alternarsi nell’essere protagonisti sulla base delle necessità del momento, a prescindere dai punti personali realizzati, e ha evidenziato l’importanza di tutte quelle azioni di grande valore che non si vedono nei numeri delle statistiche, ma aiutano a raggiungere i risultati.

Il prossimo appuntamento è per domenica 23 marzo alle ore 18:00, dopo la pausa del campionato che si fermerà per lasciare spazio alla Finale di Coppa Italia. In occasione della giornata numero 33 i nerazzurri riceveranno la San Giobbe Chiusi.