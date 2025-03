Formia, attivato a Vindicio il semaforo che rileva i passaggi con il rosso

FORMIA – Sarà attivo da domani, 26 marzo alle ore 8, il nuovo rilevatore di infrazioni semaforiche, che è stato installato nei giorni scorsi nell’intersezione semaforizzata della Strada Regionale 213 Flacca con Via Vindicio, direzione Formia e direzione Gaeta.

Si tratta di un sistema automatico di accertamento delle infrazioni semaforiche, ai sensi dell’articolo 201, 1 bis e 1 ter del Codice della Strada, avente come obiettivo primario la prevenzione in relazione all’incidentalità stradale, oltre che alle rilevazioni di gravi infrazioni previste dal vigente cds di cui agli artt. 146 c. 2 e 146 c.3. Il sistema si attiva, infatti, quando il veicolo attraversa con il semaforo rosso già scattato (art. 146, comma 3 Codice della Strada).

<Le vie interessate dall’installazione dei dispositivi non sono state scelte a caso. C’è tutto un lavoro propedeutico dietro questa scelta. Esse sono state selezionate, sia per la loro collocazione strategica che le rendono arterie principali della viabilità cittadina, e sia perché strade nelle quali la Polizia Locale ha registrato un notevole numero di incidenti e infrazioni durante l’anno – ha chiarito il Sindaco Gianluca Taddeo -. L’obiettivo, quindi, non è fare le multe, ma prevenire comportamenti rischiosi e aumentare la sicurezza sulle nostre strade. Con l’installazione di questi impianti auspichiamo di ridurre il numero di incidenti stradali, che spesso comportano gravi conseguenze, soprattutto tra i più giovani. Insomma la finalità principale è quella di proteggere la vita umana>.

L’impianto sarà complementare ed integrerà l’azione di controllo da parte degli Agenti di Polizia Locale, che continueranno ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio, oltre a gestire tutto il sistema sanzionatorio.