Latina, altri due roghi d’auto in via Isonzo: distrutte una Toyota e una Jeep

LATINA – Altre due auto a fuoco nella notte in Via Isonzo all’altezza dei Palazzi Barletta. Sono una Toyota Avensis parcheggiata in Via Pontinia e una Jeep Renegade che era stata lasciata lungo via Isonzo vicina ad un distributore di benzina. Quando sono scattati gli allarmi, a un’ora circa l’uno dall’altro, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma i danni alle due vetture sono molto ingenti.

Gli investigatori di carabinieri e polizia intervenuti, stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per poter ricostruire quanto accaduto. Il forte sospetto è che si tratti di incendi appiccati dolosamente e che la mano possa essere la stessa entrata in azione già altre volte sempre nello stesso isolato, più volte proprio nei pressi della stazione di servizio. Ma al momento si tratta solo di ipotesi. Sono stati i vigili del fuoco a domare i due roghi. Le indagini sono in corso.