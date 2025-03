Formia, consegnava la cocaina con la bici elettrica: arrestato un cittadino albanese. In casa 10mila euro in contanti

FORMIA – A Formia i Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato un cittadino albanese trovato in possesso di 32 dosi di cocaina già confezionata per lo spaccio. L’operazione è stata preceduta da indagini con servizi di osservazione e pedinamento dell’uomo che viveva in un appartamento all’interno di un residence, lungo il litorale formiano a poche centinaia di metri dalla spiaggia di “Gianola”, ma senza contratto di locazione. Si spostava su una bici elettrica per consegnare dosi di cocaina ai consumatori.

E’ stato proprio nel corso di un pedinamento che è scattata la perquisizione personale del sospettato e successivamente quella domiciliare. Le fiamme Gialle accompagnate dal cane antidroga Jessy, hanno trovato 30 dosi confezionate, e nascoste in un comodino, oltre alla somma di denaro contante di circa 10.000 euro. Trovati anche una paletta di quelle in uso alle forze dell’ordine per i posti di blocco, due passaporti e quattro telefoni cellulari.

I militari, come deciso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Cassino titolare delle indagini, hanno arrestato l’uomo e sequestrato stupefacente e denaro contante.

Dopo l’interrogatorio il gip ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione quotidiano all’autorità giudiziaria.