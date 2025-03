Aprilia, fa un incidente in Via Carroceto e aggredisce carabinieri e personale del 118: arrestato

APRILIA – Ha avuto un incidente stradale ma ha reagito aggredendo sanitari del 118 e carabinieri giunti sul posto. E’ stato arrestato nella notte dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia un uomo di 38 anni del posto accusato di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e lesioni personali ad operatori sanitari.

L’incidente in via Carroceto da dove è partita la chiamata al 112. Giunti sul posto i carabinieri e il personale del 118 anch’egli intervenuti, venivano oltraggiati ed aggrediti fisicamente e verbalmente dall’uomo che senza non poca difficoltà veniva bloccato e tratto in arresto.

Durante la colluttazione un militare dell’Arma, a causa delle lesioni riportate, è dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Aprilia.

L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Aprilia, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.