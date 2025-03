Gestione dei servizi sociali, il Sindaco di Latina e l’assessore Nasso incontrano i manifestanti

LATINA – Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e il direttore generale Agostino Marcheselli hanno incontrato, questa mattina, i referenti dei sindacati Vittorio Simeone per Cgil, Ida De Masi e Raffaele Paciotta per Cisl e Vincenzo Quaranta per Usb che hanno manifestato in piazza del Popolo. L’incontro, che si è tenuto in sala giunta, si è concluso con l’appuntamento a giovedì 3 aprile alle ore 12 per confrontarsi in merito a possibili migliorie nell’interesse dei servizi e dei lavoratori. “Ci tengo a precisare – ha affermato la prima cittadina a margine dell’incontro – che un terzo del bilancio del Comune di Latina è dedicato ai servizi sociali, materia che questa amministrazione ritiene di fondamentale importanza. Come Sindaco, ma anche come delegata nazionale Anci al Welfare, posso garantire che il Comune di Latina è uno dei comuni che investe di più, in Italia, per i servizi sociali, con la convinzione che l’efficacia di un’amministrazione dipenda dall’attenzione che dà a questo settore. Questa premessa è necessaria per chiarire la vicinanza e l’apertura ai lavoratori che oggi sono scesi in piazza e che si occupano tutti i giorni di assistenza domiciliare, assistenza scolastica o che lavorano nei centri diurni. Ho voluto incontrare i rappresentanti dei sindacati – continua il Sindaco – per spiegare, innanzitutto, che il servizio sarà garantito integralmente come gli scorsi anni, anche se questo costa all’amministrazione comunale di più a causa dell’aumento dei costi del 14% non dipeso da noi. E questo è un dato fondamentale e non scontato perché, anche a scapito di altri servizi comunali, abbiamo deciso di mantenere gli stessi servizi approvando una variazione di bilancio da 700mila euro. Da parte dell’amministrazione – conclude – c’è una massima apertura e disponibilità al confronto e, dunque, ho dato appuntamento ai rappresentanti dei sindacati per la prossima settimana per confrontandoci insieme su eventuali migliorie e possibili soluzioni nell’interesse dei servizi e per la tutela dei lavoratori”. L’assessore Nasso, che aveva già incontrato più volte le rappresentanze sindacali, ha ribadito la volontà politica di confermare il livello dei servizi anche con il prossimo appalto, dando la disponibilità ad un prossimo incontro il 3 aprile.