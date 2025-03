Giallo sulla Litoranea, trovato morto uomo di 54 anni

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Litoranea, nel territorio di Latina. Scomparso da due giorni, l’uomo di 54 anni era uscito come consuetudine in bicicletta e proprio sul ciglio della carreggiata è stato ritrovato il mezzo a due ruote, mentre il corpo giaceva in un canale adiacente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, non è chiaro se l’uomo sia stato vittima di un incidente, sia stato colto da un malore o se sia stato investito da un veicolo pirata.