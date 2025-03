Il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina

LATINA – Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale “Podgora”, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonello Christian Angelillo, ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e Carabinieri della sede e delle Compagnie di Latina (LT), Terracina (LT), Formia e del Reparto Territoriale di Aprilia .

Nella circostanza, il Generale Iacobelli ha espresso profonda soddisfazione e sincera gratitudine per l’impegno, la dedizione, il coraggio e l’elevata professionalità con cui i Carabinieri operano nella provincia di Latina. Ha sottolineato come il loro lavoro, svolto con passione, sia fondamentale per la tutela dei beni, dei valori e degli interessi collettivi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Il Generale ha inoltre evidenziato l’importanza di questo contributo in una fase storica segnata da uno scenario internazionale complesso e da rischi interni ed esterni sempre più articolati, che impongono nuove e impegnative responsabilità: “Noi siamo chiamati ad assicurare la pacifica convivenza civile, a tutelare l’esercizio dei diritti dei cittadini e a garantire la difesa del Paese. Il nostro compito va ben oltre la sicurezza: richiede umanità nel tratto con i cittadini, capacità di ascolto e sensibilità. Vorrei ringraziarvi per l’impegno e per la dedizione con cui accompagnate ogni attività svolta. Dobbiamo sempre coltivare questo spirito, perché nella coesione della nostra compagine militare si riflette la continuità ideale del nostro essere Carabinieri, e solo attraverso l’unità possiamo rivolgere lo sguardo al futuro, pronti ad affrontare con lucidità e coraggio le sfide che ci attendono. Vi rivolgo il mio apprezzamento per il modo in cui incarnate i valori dell’Arma, per l’impegno, la determinazione e il coraggio che dimostrate ogni giorno”.

Al termine della visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, il Generale Iacobelli si è recato presso la Prefettura per una visita istituzionale al Prefetto di Latina, Dott.ssa Vittoria Ciaramella. A seguire, ha proseguito presso la Procura della Repubblica di Latina, dove ha incontrato il Procuratore della Repubblica facente funzioni, Dott.ssa Luigia Spinelli.

A conclusione della giornata, il Generale Iacobelli ha fatto visita al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia (LT), dove, accolto dal Comandante Tenente Colonnello Paolo Guida, si è congratulato con i militari per la costante e incisiva attività di controllo del territorio e per l’impegno nel contrasto al crimine e a tutte le attività subdole e pervicaci che minacciano la società e i cittadini.