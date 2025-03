Incidente sulla Pontina, mezzo si ribalta: chiusa la carreggiata sud a Castel Romano

LATINA – Incidente sulla SS 148 Pontina all’altezza di Castel Romano dove un mezzo per ragioni in corso di accertamento si è ribaltato. La carreggiata in direzione sud è temporaneamente chiusa in attesa dei soccorsi e della rimozione del mezzo. Sul tratto, al km 22,700 nel comune di Roma si stanno formando lunghe code. (foto gruppo fb Noi pendolari della Pontina)

“Il traffico – comunica L’Anas – è deviato sulla complanare al km 22,600 (Castel Romano)”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.