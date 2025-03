La Cgil apre a Latina la sua Oasi Viola

LATINA – A partire dal 10 marzo, a Latina, aprirà le sue porte Oasi Viola, un nuovo centro pensato per offrire ascolto, supporto e solidarietà alle donne. “Un luogo sicuro dove affrontare le difficoltà quotidiane, combattere contro ogni forma di violenza e discriminazione, e promuovere il benessere femminile”, hanno spiegato dal sindacato durante la presentazione avvenuta venerdì alla presenza delle autorità. Nella sede di Via Cerveteri 2, lo spazio sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17 e si avvarrà della collaborazione del Centro Donna Lilith e di latre associaizoni.

“Oasi Viola – aggiungono dalla Cgil Frosinone Latina – non è solo un centro di ascolto, ma un punto di riferimento per seminari, workshop e incontri culturali dedicati alla salute mentale, medicina di genere, sicurezza sul lavoro e molto altro.L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con numerose associazioni locali e professionisti qualificati, come psicologi e legali.